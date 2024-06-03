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Россияне попали в базу отдыха на Харьковщине: убили человека и еще 2 ранили

Ирина БалачукПонедельник, 3 июня 2024, 10:28
Россияне попали в базу отдыха на Харьковщине: убили человека и еще 2 ранили
ФОТО ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОКУРАТОРЫ

Один человек погиб и еще двое получили ранения в результате российских обстрелов Змиевской общины на Харьковщине ночью 3 июня. 

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, Харьковская областная прокуратора в Telegram 

Прямая речь Синегубова: "Оккупанты после полуночи нанесли массированные ракетные удары по Змиевской общине − по меньшей мере пять. В результате произошли попадания на территорию комплекса отдыха, погиб один гражданский человек, данные устанавливаются".

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Детали: Еще двое гражданских − мужчина и женщина − получили ранения. 

В результате обстрелов повреждены дома базы отдыха.  

 
ФОТО ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОКУРАТОРЫ

Позже в Харьковской областной прокураторе уточнили, что оккупанты ударили по базе отдыха в с. Дачное Чугуевского района. Там возник пожар.

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ФОТО ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОКУРАТОРЫ

В результате российской атаки погиб 45-летний мужчина, который был внутренне перемещенным лицом из Донецкой области.

Ранены двое сотрудников базы отдыха: 35-летняя женщина и 42-летний мужчина. 

 
ФОТО ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОКУРАТОРЫ

"Предварительно, войска РФ ударили по населенному пункту пятью ракетами типа С-300 с территории Белгородской области России. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", − сообщили в прокуратуре.

Темы: Харьковская областьвойнажертвы
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