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ВСУ за сутки отминусовали 1 270 оккупантов и 47 артсистем

Ирина БалачукПонедельник, 3 июня 2024, 07:38
ВСУ за сутки отминусовали 1 270 оккупантов и 47 артсистем
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России − только за минувшие сутки обезвредили 1 270 оккупантов, уничтожили 14 танков, 22 ББМ и 47 артиллерийских систем.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 03.06.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 511 130 (+1 270) человек,
  • танков − 7 779 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин − 15 002 (+22) ед,
  • артиллерийских систем − 13 280 (+47) ед,
  • РСЗО − 1 090 (+1) ед,
  • средств ПВО − 824 (+3) ед,
  • самолетов − 357 (+0) ед,
  • вертолетов − 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 10 739 (+40) ед,
  • крылатых ракет − 2 268 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 27 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 18 159 (+67) ед,
  • специальной техники − 2 199 (+4) ед.

Данные уточняются.

Темы: Росcияпотери в войне
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