ВСУ за сутки отминусовали 1 270 оккупантов и 47 артсистем
Понедельник, 3 июня 2024, 07:38
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России − только за минувшие сутки обезвредили 1 270 оккупантов, уничтожили 14 танков, 22 ББМ и 47 артиллерийских систем.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 03.06.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 511 130 (+1 270) человек,
- танков − 7 779 (+14) ед,
- боевых бронированных машин − 15 002 (+22) ед,
- артиллерийских систем − 13 280 (+47) ед,
- РСЗО − 1 090 (+1) ед,
- средств ПВО − 824 (+3) ед,
- самолетов − 357 (+0) ед,
- вертолетов − 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 10 739 (+40) ед,
- крылатых ракет − 2 268 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 27 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 18 159 (+67) ед,
- специальной техники − 2 199 (+4) ед.
Данные уточняются.