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Петиция о бронировании спасателей и пожарных набрала 25 тысяч голосов

Ирина БалачукПонедельник, 3 июня 2024, 11:14
Петиция о бронировании спасателей и пожарных набрала 25 тысяч голосов
Фото ГСЧС

Петиция к Кабмину с призывом предусмотреть бронирование всего личного состава пожарной охраны и службы чрезвычайных ситуаций, оперативно-спасательной службы и других работников гражданской защиты набрала 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения.

Источник: страница петиции на сайте правительства

Дословно из петиции: "Обращаемся к вам по причине снятия брони и мобилизации спасателей, личного состава пожарной охраны, службы чрезвычайных ситуаций, оперативно-спасательной службы и других работников гражданской защиты. На данный момент бронь с части бойцов снята! ГСЧС осуществляет важную миссию в тылу! Это наши защитники и спасатели, которые рискуют своей жизнью каждый раз, особенно во время военного положения в стране".

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Детали: Петицию подали 31 мая, за 4 суток она набрала более 30 тысяч голосов.

Бронирование военнообязанных работников − это предоставление временной отсрочки от мобилизации (до 6 месяцев).  

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Темы: петицияГСЧСмобилизация
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