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Суд наложил арест на документы районных ВВК Полтавщины, где высокий показатель "непригодных"

Алена МазуренкоПонедельник, 3 июня 2024, 11:35

Октябрьский районный суд Полтавы наложил арест на документы районных военно-врачебных комиссий (ВВК) Полтавщины из-за подозрительно высокого показателя лиц, которых признали непригодными к службе.

Источник: НАПК

Дословно: "По заключению Национального агентства, наибольший показатель (20%) тех, кто проходил ВВК и в дальнейшем был признан непригодным к службе в Вооруженных силах Украины, было обнаружено именно в Полтавской области.

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Полтавщина входит в пятерку регионов, где зафиксировано наибольшее количество лиц, признанных ограниченно годными, - 31% от общего количества тех, кто проходил комиссию в 2022 году и 30% за девять месяцев 2023 года".

Детали: По версии следствия, сотрудники ВВК области, признавая лиц ограниченно годными и непригодными к военной службе, вероятно получали за свои противоправные действия неправомерное вознаграждение.

Сейчас продолжается досудебное расследование, устанавливается наличие недостоверных сведений в медицинской документации военнообязанных, фальсифицированных оснований для применения статей расписания болезней и физических недостатков, определяющих степень годности лица к военной службе и исключения его с воинского учета.

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Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)

Темы: Полтавская областьТЦКВооруженные силыНАПК
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