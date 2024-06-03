Суд наложил арест на документы районных ВВК Полтавщины, где высокий показатель "непригодных"

Октябрьский районный суд Полтавы наложил арест на документы районных военно-врачебных комиссий (ВВК) Полтавщины из-за подозрительно высокого показателя лиц, которых признали непригодными к службе.

Источник: НАПК

Дословно: "По заключению Национального агентства, наибольший показатель (20%) тех, кто проходил ВВК и в дальнейшем был признан непригодным к службе в Вооруженных силах Украины, было обнаружено именно в Полтавской области.

Реклама:

Полтавщина входит в пятерку регионов, где зафиксировано наибольшее количество лиц, признанных ограниченно годными, - 31% от общего количества тех, кто проходил комиссию в 2022 году и 30% за девять месяцев 2023 года".

Детали: По версии следствия, сотрудники ВВК области, признавая лиц ограниченно годными и непригодными к военной службе, вероятно получали за свои противоправные действия неправомерное вознаграждение.

Сейчас продолжается досудебное расследование, устанавливается наличие недостоверных сведений в медицинской документации военнообязанных, фальсифицированных оснований для применения статей расписания болезней и физических недостатков, определяющих степень годности лица к военной службе и исключения его с воинского учета.

ВИДЕО ДНЯ

Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)