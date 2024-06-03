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Спикер парламента Грузии подписал скандальный закон об «иноагентах» после преодоления вето

Андрей Синявский, Станислав ПогориловПонедельник, 3 июня 2024, 11:37
Спикер парламента Грузии подписал скандальный закон об «иноагентах» после преодоления вето
фото: Getty Images

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал скандальный закон об "иноагентах" ("О прозрачности иностранного влияния"), который был принят якобы для того, чтобы "усилить устойчивость политической, экономической и социальной систем Грузии к "внешнему вмешательству".

Источник: Папуашвили на брифинге, передает "Европейская правда" со ссылкой на SOVA

Прямая речь: "Сегодня я подписал закон „О прозрачности иностранного влияния". Основная цель этого закона - усилить устойчивость политической, экономической и социальной систем Грузии к внешнему вмешательству".

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Детали: Конституция Грузии предусматривает, что если президент после преодоления вето парламентом отказывается подписать закон, его в течение пяти дней подписывает и публикует спикер парламента.

По его словам, за 60 дней все организации, которые "имеют значительное иностранное финансирование", должны будут зарегистрироваться на специальном портале, который еще предстоит создать.

Предистория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Правящая партия приняла закон со второй попытки - в прошлом году "Грузинская мечта" отозвала документ после массовых протестов и столкновений демонстрантов с силовиками.
  • Президент Саломе Зурабишвили наложила вето на закон, но у парламентского большинства хватило голосов, чтобы преодолеть вето.
  • В Евросоюзе после окончательного принятия закона предупредили, что "рассматривают все варианты" реагирования на эти действия Тбилиси.

Читайте больше о том, удастся ли Западу остановить пророссийский дрейф Тбилиси

Темы: Грузиязаконодательство
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