Спикер парламента Грузии подписал скандальный закон об «иноагентах» после преодоления вето
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал скандальный закон об "иноагентах" ("О прозрачности иностранного влияния"), который был принят якобы для того, чтобы "усилить устойчивость политической, экономической и социальной систем Грузии к "внешнему вмешательству".
Источник: Папуашвили на брифинге, передает "Европейская правда" со ссылкой на SOVA
Прямая речь: "Сегодня я подписал закон „О прозрачности иностранного влияния". Основная цель этого закона - усилить устойчивость политической, экономической и социальной систем Грузии к внешнему вмешательству".
Детали: Конституция Грузии предусматривает, что если президент после преодоления вето парламентом отказывается подписать закон, его в течение пяти дней подписывает и публикует спикер парламента.
По его словам, за 60 дней все организации, которые "имеют значительное иностранное финансирование", должны будут зарегистрироваться на специальном портале, который еще предстоит создать.
Предистория:
- Правящая партия приняла закон со второй попытки - в прошлом году "Грузинская мечта" отозвала документ после массовых протестов и столкновений демонстрантов с силовиками.
- Президент Саломе Зурабишвили наложила вето на закон, но у парламентского большинства хватило голосов, чтобы преодолеть вето.
- В Евросоюзе после окончательного принятия закона предупредили, что "рассматривают все варианты" реагирования на эти действия Тбилиси.
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