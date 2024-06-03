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В Одесской области командующий управления сил теробороны заставлял подчиненных строить ему имение − ГБР

Ирина БалачукПонедельник, 3 июня 2024, 12:05
В Одесской области командующий управления сил теробороны заставлял подчиненных строить ему имение − ГБР
Фото ГБР

Государственное бюро расследований сообщило, что разоблачило в Одесской области командующего регионального управления сил территориальной обороны "Юг", который заставлял бойцов строить ему имение.

Источник: ГБР

Дословно бюро: "Работники ГБР совместно с СБУ сообщили о подозрении командующему регионального управления сил территориальной обороны "Юг", который заставлял подчиненных строить ему частный дом". 

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фото ГБР

Детали: Отмечается, что чиновник привлек 3 военнослужащих к строительству своего имения еще в 2023 году. Военные более года строили дом для начальника, получая при этом доплаты за якобы выполнение боевых задач на передовой.

Командующему сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий, причинившем существенный вред в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Ему грозит до 12 лет заключения.

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фото ГБР

Сейчас решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения.

По данным УП среди военных, речь идет о Ярмоле Станиславе Александровиче.

Темы: Одесская областькоррупцияГБР
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