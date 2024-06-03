В Одессе во время шторма девушку волной смыло в море, тело до сих пор ищут

В Одессе 2 июня во время шторма смыло в море 20-летнюю лейтенанта полиции из Ровенской области, ее тело до сих пор не могут найти.

Источник: местное издание Думская, Нацполиция в Одесской области

Дословно: "Происшествие произошло вчера вечером в Одессе, где 20-летняя девушка находилась вне службы, в свое свободное время, на отдыхе. Девушка фотографировалась на пирсе на память о пребывании в Одессе. Первая волна сбила ее с ног, а вторая - смыла в море".

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Детали: Полиция указывает, что проводит поиски тела девушки с привлечением водолазов ГСЧС.

Издание "Думская" со ссылкой на источники указывает, что 2 июня девушка с друзьями пошла гулять в Аркадию. "Около девяти вечера компания отправилась на плиты у берега, где девушку волной сбило с ног, она упала, ударилась головой, а следующая волна смыла ее в море", - пишет издание.