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В ОП заявили, що Зеленський візьме участь у саміті G7 "онлайн або особисто"

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловПонедельник, 3 июня 2024, 13:56
В ОП заявили, що Зеленський візьме участь у саміті G7 онлайн або особисто
Сергей Никифоров, фото: ОП

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров подтвердил, что Владимир Зеленский примет участие в саммите G7 в Италии, который состоится 13 - 15 июня, это может быть непосредственно личное или онлайн присутствие.

Источник: "Европейская правда", со ссылкой на "Суспільне"

Детали: По словам представителя, Зеленский будет участвовать или онлайн, или лично. Он добавил, что с США, которые будут участвовать в саммите, Зеленский намерен обсудить дальнейшее наращивание оборонной поддержки, развитие коалиции западных истребителей и шаги для ускорения поставок F-16.

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Прямая речь Никифорова: "Это без сомнений. G7 являются нашими основными партнерами. Мы будем говорить с ними о ключевых темах наших отношений, включая диалоги в двусторонних форматах с государствами "семерки", - сказал Никифоров.

Больше деталей: Также одной из ключевых тем станет усиление украинской ПВО дополнительными системами и ракетами к ним.

По словам Никифорова, это также было предметом обсуждения между Зеленским и министром обороны США Ллойдом Остином на конференции "Шангри-Ла" в Сингапуре.

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"Эта тема была основной. Сейчас идет активная работа, чтобы системы ПВО поступали в Украину. Ожидаем публичных положительных решений уже в ближайшее время", – рассказал он.

Предистория:

  • Ранее итальянский премьер Джорджия Мелони рассказала, что Зеленский примет участие в саммите "Группы семи", который состоится 13-15 июня в городе Бриндизи на юге Италии.
  • Она не уточнила, будет ли Зеленский в Италии лично или присоединится по видеосвязи.
  • СМИ ранее писали, что украинский президент Владимир Зеленский может посетить саммит G7, но официального подтверждения не было.
  • На саммите, который будет в значительной степени сосредоточен на войне в Украине и конфликте на Ближнем Востоке, ожидается одобрение плана "Группы семи" по использованию замороженных российских активов.

Темы: ЗеленскийG7
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