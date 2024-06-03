Россияне обстреляли Михайловку: среди погибших – 12-летний парень

Два человека погибли и один получил ранения в результате обстрелов Михайловки Новогродовской общины Донецкой области.

Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в соцсетях, Донецкая областная прокуратура

Детали: По словам главы области, утром 3 июня россияне сбросили на село управляемую авиабомбу, а через полтора часа повторили удар. Повреждены по меньшей мере 5 домов.

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Среди погибших - 12-летний парень.

Прямая речь: "Уже завтра Украина будет отмечать День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, - а сегодня к этому печальному списку добавилось еще одно имя".

Обновлено: Прокуратура уточнила подробности.

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По данным следствия, 3 июня 2024 года, в 11:20, российская армия нанесла удар по Михайловке Новогродовской территориальной общины, вероятно, сбросив на мирных жителей авиабомбу "УМПБ Д-30СН". В результате атаки погибла 84-летняя женщина.

В 12:40 оккупанты снова обстреляли населенный пункт. Предварительно, на этот раз они использовали РСЗО "Смерч". Попадание средства поражения произошло по территории частного сектора, где от полученных травм, несовместимых с жизнью, умер 12-летний парень, а его мать 43 лет получила ранения.

В селе повреждено несколько домовладений.