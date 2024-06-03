Украинские бойцы захватили в плен гражданина Словакии, который воевал на стороне РФ

В зоне боевых действий на территории Украины захватили гражданина Словакии, который воевал на стороне оккупационной армии РФ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality

Детали: Видео с пленным словаком опубликовал украинский журналист, режиссер и волонтер Александр Качура.

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Мужчина на видео представляется Ярославом Галайчиком и говорит, что является гражданином Словацкой Республики.

На вопрос, как он оказался в Украине, мужчина коротко отвечает, что попал в плен.

Качура рассказал Aktuality, что имел возможность пообщаться с пленным около получаса. По его словам, словак попал в плен возле города Лиман в Донецкой области.

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"Некоторые ребята, с которыми он был, погибли и не дошли до той точки, до которой должны были дойти. Он был медиком, должен был эвакуировать раненых. Получив контузию, он пошел в сторону наших позиций, где нашел пустые окопы. Он спрятался там, но в окоп попал беспилотник, его еще раз встряхнуло. Он пошел дальше, но вместо того, чтобы идти к российским позициям, дошел до наших", – рассказал Качура.

Когда именно словак оказался на фронте, пока неизвестно. До этого времени, по крайней мере из того, что он рассказывал украинцам, он находился на оккупированной части Луганской области, где должен был помогать загружать вагоны.

По словам Качуры, мужчина утверждал, что не участвовал в боевых действиях, однако он был контрактником. Словак якобы позволил завербовать себя в интернациональное подразделение вместе с индийцами, непальцами и монголами.

По словам украинского журналиста, словак не хочет возвращаться в Россию, предпочитая отбывать наказание в словацкой тюрьме за участие в иностранной армии.

В Словакии за несанкционированное наемничество предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до восьми лет.

"Он был единственным словаком в своем подразделении. Единственным гражданином Европейского Союза. И над ним издевались, что он шпион. Честно говоря, я этого не ожидал. Это был первый раз, когда я разговаривал с пленным словаком", – рассказывает Качура.

Журналисты Aktuality нашли профиль в Facebook, который может принадлежать пленному словацкому гражданину.

Профиль Ярослава Галайчика в основном содержит упоминания об индуизме, а местом его проживания указан Катманду, столица Непала.

В опубликованном списке его увлечений много упоминаний об эзотерике и медитации.

Пока неизвестно, связывались ли украинские силовые структуры со словацкой стороной в связи с делом задержанного мужчины.

В посольстве Словакии в Киеве пока ничего не знают о деле задержанного. Журналисты пообещали обратиться в МИД Словакии.

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