Нацполиция: В одном из одесских ТЦК требовали 1000 долларов за снятие с учета автомобиля

Служащий одного из Одесских ТЦК и СП требовал 1000 долларов взятки за снятие внедорожника с учета, на который его поставили в рамках военно-транспортной обязанности.

Источник: сообщение Нацполиции Одесской области

Дословно: "По данным следствия, офицер мобилизационного отделения одного из городских территориальных центров комплектования и социальной поддержки требовал с представителя логистической компании 1000 долларов вознаграждения. Взамен обещал посодействовать в выдаче справки о снятии с учета внедорожника 2022 года выпуска, который был поставлен на учет в рамках военно-транспортной обязанности.

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После получения неправомерной выгоды полицейские задержали злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины".

Детали: Служащему ТЦК сообщили о подозрении по статье вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, чем он и воспользовался.