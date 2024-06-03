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Сытник ушел с должности заместителя главы НАПК

Анастасия ПроцПонедельник, 3 июня 2024, 15:46
Сытник ушел с должности заместителя главы НАПК
Артем Сытник. фото: Дмитрий Ларин, УП

3 июня 2024 года заместитель главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Артем Сытник покинул свою должность.

Источник: НАПК

Детали: Сообщается, что Сытник с 12 июня 2022 был заместителем председателя НАПК и отвечал за такие направления:

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  • координация взаимодействия с правоохранительными органами и органами прокуратуры, в том числе обеспечение рассмотрения обоснованных выводов о преступлениях, выявление активов лиц, причастных к военной агрессии против Украины;
  • финансовый контроль, проведение специальных проверок, мониторинг образа жизни, проверка соблюдения требований законодательства, в том числе в сфере предотвращения коррупции;
  • предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
  • мониторинг и контроль выполнения актов законодательства по вопросам этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов".

Напомним: До работы в НАПК Артем Сытник 7 лет возглавлял Национальное антикоррупционное бюро.

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Темы: Сытник
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