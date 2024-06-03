Сытник ушел с должности заместителя главы НАПК

3 июня 2024 года заместитель главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Артем Сытник покинул свою должность.

Источник: НАПК

Детали: Сообщается, что Сытник с 12 июня 2022 был заместителем председателя НАПК и отвечал за такие направления:

Реклама:

координация взаимодействия с правоохранительными органами и органами прокуратуры, в том числе обеспечение рассмотрения обоснованных выводов о преступлениях, выявление активов лиц, причастных к военной агрессии против Украины;

финансовый контроль, проведение специальных проверок, мониторинг образа жизни, проверка соблюдения требований законодательства, в том числе в сфере предотвращения коррупции;

предотвращение и урегулирование конфликта интересов;

мониторинг и контроль выполнения актов законодательства по вопросам этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов".

Напомним: До работы в НАПК Артем Сытник 7 лет возглавлял Национальное антикоррупционное бюро.

Читайте также: Один день с Артемом Сытником. Как глава НАБУ охотится на крупную рыбу

Артем Сытник: Знал, что будет тяжело, но не думал, что будет такое сопротивление