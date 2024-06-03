Журналисты идентифицировали одного из оккупантов, который издевался над украинскими пленными на Харьковщине

Журналисты "Суспільного" идентифицировали одного из россиян, который издевался над украинскими военнопленными на Харьковском направлении и получили от него подтверждение, что это именно он на видео.

Источник: "Суспільне"

Детали: Журналисты редакции расследований "Суспільного" установили россиянина, который снимал видео пыток с украинских военнопленных. Это 32-летний Алексей Леонидович Киприн с позывным "Барс" из Санкт-Петербурга. У него есть жена Наталья и малолетний сын.

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Журналисты отметили, что в соцсетях мужчина публикует свои фото в военной форме и отмечает, что он "на страже Руси с 2014 года". Также он служил в так называемой милиции ЛНР.

По информации источников "Суспільного", сейчас Киприн - в штурмовой группе "Шторм" 153-го танкового полка 47-й гвардейской танковой дивизии 1-й танковой армии.

Расследователи написали россиянину в WhatsApp, чтобы получить подтверждение, что это он на видео.

"Мужчина, думая, что переписывается с российской пропагандисткой, написал: "Гимн пели плохо. Пощечины давали и в лагерь военнопленных передали. Обычно во время зачистки нет времени своих эвакуировать, здесь пленные"."

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