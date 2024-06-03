В Чехии задержали четырех человек из-за нападения на украинских волонтеров

Чешская полиция задержала четырех человек в связи с нападением на волонтеров инициативы Prague Maidan, которые собирали деньги в поддержку Украины в Праге.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу полиции Чехии

Детали: По данным правоохранителей, четыре человека были задержаны в аэропорту Праги.

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В связи с инцидентом следователи возбудили уголовное дело по подозрению в совершении нескольких уголовных преступлений.

"В связи с тем, что расследование этого дела еще продолжается, мы не будем пока предоставлять никакой дополнительной информации", – отметили в полиции.

Напомним, 1 июня русскоязычные иностранцы напали на волонтеров инициативы Prague Maidan, которые собирали деньги в поддержку Украины.

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В прошлом году чешская полиция начала расследование нападения на мужчину в столичном районе Прага 1, который стал жертвой якобы потому, что его спутали с украинцем.