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На Саммит мира от США поедет вице-президент Харрис и советник по нацбезопасности Салливан

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПонедельник, 3 июня 2024, 18:27
На Саммит мира от США поедет вице-президент Харрис и советник по нацбезопасности Салливан
вице-президент Камала Харрис. фото: Getty Images

В Белом доме сообщили, что США на Саммите мира в Швейцарии 15-16 июня будут представлять вице-президент Камала Харрис и советник президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Белого дома

Детали: Согласно сообщению, Харрис во время визита в Швейцарию подчеркнет приверженность администрации президента США "поддержке усилий Украины по обеспечению справедливого и прочного мира, основанного на суверенитете и территориальной целостности Украины и принципах Устава ООН".

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"Вице-президент подтвердит поддержку народа Украины, который обороняется от продолжающейся российской агрессии. Советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан присоединится к вице-президенту, чтобы представлять Соединенные Штаты на Саммите", – добавили в Белом доме.

Напомним: Украина до последнего надеялась на участие в Саммите мира президента США Джо Байдена, который запланировал на это время предвыборные мероприятия в Калифорнии.

Президент Владимир Зеленский утверждал, что глава Кремля Владимир Путин будет доволен отсутствием Байдена на саммите в Швейцарии.

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В целом же участие в Глобальном саммите мира уже подтвердили 107 стран и организаций.

Темы: США
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