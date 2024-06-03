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С декабря Польша арестовала 18 человек, которых подозревают в планировании диверсий в пользу РФ

Иванна Костина, Анастасия ПроцПонедельник, 3 июня 2024, 19:03
С декабря Польша арестовала 18 человек, которых подозревают в планировании диверсий в пользу РФ
Иллюстративное фото: Getty Images

3 июня министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк сообщил, что с декабря в стране арестовали 18 человек, которых обвиняют в ведении враждебной деятельности или планировании диверсий от имени России и Беларуси, в том числе убийства президента Украины Владимира Зеленского.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AP

Детали: Десять арестованных с декабря принимали непосредственное участие в планировании различных форм саботажа по всей Польше, заявил Семоняк.

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Польские власти связывают некоторые недавние поджоги или попытки поджогов с деятельностью российских агентов. Согласно сообщениям Агентства внутренней безопасности, среди арестованных за последние месяцы есть граждане Польши, Беларуси и Украины.

В апреле был арестован поляк по обвинению в том, что он был готов шпионить в пользу российской военной разведки в рамках предполагаемого заговора с целью убийства Зеленского, сообщила польская прокуратура. Мужчина якобы искал контакта с россиянами, принимающими непосредственное участие в войне в Украине, и должен был передать подробную информацию о стратегическом аэропорте Жешув-Ясенка на юго-востоке Польши, недалеко от границы с Украиной.

Семоняк заявил, что акты саботажа, очевидно, были частью более широкого плана, который также включает кибератаки, подталкивание мигрантов в Беларуси к пересечению границы с Польшей и угрозу безопасности страны.

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"Мы не сомневаемся, что по заказу иностранного государства, России, действуют люди, которые готовы угрожать жизни, здоровью и имуществу польских граждан", – сказал Семоняк.

Напомним: На прошлой неделе стало известно, что в Польше задержали трех человек, которым предъявили обвинения в работе на иностранную разведку и диверсионной деятельности.

Как сообщало издание The New York Times, российские спецслужбы расширяют масштаб диверсионных операций в Европе, направленных на подрыв поставок военной помощи Украине.

Темы: ПольшаРосcияБеларусьЗеленский
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