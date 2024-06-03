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Генштаб: Враг начал активнее действовать на Ореховском направлении

Татьяна ОлейникПонедельник, 3 июня 2024, 20:14
Генштаб: Враг начал активнее действовать на Ореховском направлении
Фото - Генштаб ВСУ

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российские войска начали активнее действовать на Ореховском направлении, в частности, в районе Малой Токмачки.

Источник: данные Генштаба по состоянию на 19:00 3 июня

Детали: Общее количество атак российских окупантов на позиции украинских войск по всей протяженности фронта с начала суток составляет уже 102.

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На Харьковском направлении произошло четыре боевых столкновения. Продолжаются бои в районе Волчанска. Российские захватчики наносят авиационные удары на севере Харьковщины с применением управляемых авиабомб. В настоящее время враг нанес уже по меньшей мере 10 ударов КАБами по направлениям Белгорода и Шебекино (РФ).

Дословно: "На Купянском направлении российские войска 15 раз пытались прорвать наши оборонные рубежи. Из них два боевых столкновения продолжаются.

На Северском направлении количество штурмовых действий россиян с начала суток возросло до 21. 10 из них продолжаются в районах Белогоровки и Верхнекаменского.

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На Покровском направлении продолжается 11 боев. Общее количество столкновений за сегодня возросло до 35. Безвозвратные потери врага на направлении составляют почти 290 человек убитыми и ранеными, уничтожены четыре боевых бронированных машин, четыре артсистемы и шесть единиц автомобильной техники. Повреждены две ББМ, одна артсистема и одна единица автотранспортной техники. На направлении враг применяет кабы. Также авиабомбами бомбардируются Константиновка и Михайловка на Кураховском направлении и Золотая Нива на Времиевском.

Кроме того, враг начал активнее действовать на Ореховском направлении, в частности, в районе Малой Токмачки. Враг атаковал здесь в течение дня семь раз. Они атаковали там в течение суток 7 раз.

Темы: Генштаббоевые действия
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