Reuters: Италия планирует передать Украине вторую систему ПВО SAMP/T

Издание Reuters со ссылкой на информированный источник пишет, что в ответ на просьбу Киева о помощи в защите от российских ракетных атак, Италия, вероятно, отправит Украине вторую франко-итальянскую систему противовоздушной обороны SAMP/T.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: По информации Reuters, Италия планирует передать Украине систему SAMP/T, которая сейчас дислоцируется в Кувейте. Источник не уточнил временных рамок поставки.

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Газета Corriere della Sera ранее в понедельник сообщила, что система ПВО поступит в рамках восьмого пакета военной помощи Украине, который правительство Джорджии Мелони планирует одобрить после саммита "Группы семи" в середине июня.

"Авторитетные источники утверждают, что исполнительная власть сообщила об этом решении Вашингтону и Киеву по дипломатическим каналам, и что союзники поблагодарили Рим за его активный вклад в оборону Украины", – говорится в материале.

Украина получила первую систему SAMP/T, также известную как MAMBA, в 2023 году. Эта франко-итальянская батарея может отслеживать десятки целей и перехватывать 10 одновременно – и это также единственная система европейского производства, способная перехватывать баллистические ракеты.

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СМИ ранее подтверждали намерения Италии передать Украине очередной пакет военной помощи.

Все поставки официально засекречены, итальянское правительство никогда не обнародовало точный список вооружений, которые оно отправило в Украину.