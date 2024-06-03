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Украина вернула из оккупации еще шестерых детей

Анастасия ПроцПонедельник, 3 июня 2024, 20:45
Украина вернула из оккупации еще шестерых детей
иллюстративное фото: Getty Images

Команда Save Ukraine помогла выехать с временно оккупированных территорий трем украинским семьям, трое из которых полусироты.

Источник: основатель организации Save Ukraine Николай Кулеба

Детали: Сообщается, что отец многодетной семьи на глазах у своих 3 детей погиб от российского снаряда, который попал во двор семьи.

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Прямая речь: "Дети из другой семьи несколько раз становились свидетелями того, как российские военные били и пытали их отца. Младший сын семьи после увиденного даже перестал разговаривать. Но избиением все не закончилось: россияне регулярно угрожали непосредственно детям. Они им говорили, что отца убьют, маму заставят обслуживать российских военных, а их заберут в интернат. И жить в таких условиях уже было невозможно".

Темы: детиоккупация
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