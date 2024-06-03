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Сенат Швейцарии отклонил план помощи Украине на $5,5 млрд

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 3 июня 2024, 21:16
Сенат Швейцарии отклонил план помощи Украине на $5,5 млрд
Getty Images

Совет кантонов Швейцарии – верхняя палата парламента – на заседании 3 июня ожидаемо отклонил предложение, которое предусматривало выделение Украине 5 миллиардов швейцарских франков (5,5 миллиарда долларов) помощи.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на SRF

Детали: Помощь Украине содержалась в большем пакете на 15 миллиардов франков, который законодатели предлагали направить на оборону. Но против него выступило большинство партий, прежде всего правые, из-за нарушения долговых правил.

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Пакет, одобренный комитетом по вопросам безопасности Совета кантонов, предусматривал покрытие дополнительных финансовых потребностей армии Швейцарии в течение 2025-2030 годов в размере 10,1 миллиарда франков. Еще 5 миллиардов швейцарских франков предлагали использовать на помощь в восстановлении Украины.

В конце концов, Совет кантонов отклонил проект большинством в 28 голосов против 15. Вместо этого законодатели решили рассмотреть предложение об увеличении финансирования армии отдельно.

Союзники Швейцарии с начала полномасштабного вторжения побуждали ее предоставить Украине помощь, в том числе и военную, хотя правые политические силы требуют придерживаться строгого нейтралитета.

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Ранее группа активистов при поддержке ультраправой Швейцарской народной партии собрала подписи для проведения референдума о нейтральном статусе страны, который может подорвать введенные ею санкции против России.

В то же время в апреле Швейцария заявила, что планирует усилить экономическое развитие и долгосрочную реконструкцию Украины в течение следующих двенадцати лет и выделит на это 5 миллиардов евро.

Темы: Швейцария
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