Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Белый дом: Отсутствие Байдена на саммите мира не означает меньшей поддержки Украины

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 3 июня 2024, 21:26
Белый дом: Отсутствие Байдена на саммите мира не означает меньшей поддержки Украины
Джо Байден. Фото - Getty Images

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии вице-президента, а не президента не умаляет уровня поддержки Украины со стороны США.

Источник: Кирби сказал на онлайн-брифинге 3 июня, передает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Укринформ"

Детали: Кирби заявил, что в мире "нет ни одного лидера, который бы поддерживал Украину больше и решительнее, чем Джо Байден".

Реклама:

Как подчеркнул представитель Белого дома, участие вице-президента Камалы Харрис от имени США на конференции в Швейцарии свидетельствует о том, что американская поддержка Украины остается неизменной.

"Я не думаю, что вы можете назвать другую нацию, которая сделала столько же для Украины, а также для способности дать отпор России, чем Соединенные Штаты", – добавил он, напомнив, что США поддерживает украинскую "формулу мира".

Ранее Белый дом объявил, что США на Глобальном саммите мира в Швейцарии будут представлять вице-президент Харрис и советник президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

ВИДЕО ДНЯ

СМИ ранее сообщали, что на середину июня Байден запланировал предвыборные мероприятия в Калифорнии, поэтому ни он, ни вице-президент Камала Харрис не смогут принять участие в конференции в Швейцарии.

В целом же участие в Глобальном саммите мира уже подтвердили 107 стран и организаций.

Темы: БайденСШАпомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Норвегия выделит 240 млн евро на мероприятия для ПВО Украины

Плетенчук уходит с должности пресс-офицера Сил обороны юга: говорит, так было «спланировано»

Нидерланды выделяют 60 млн евро на закупку дронов для Украины

Драка между ТЦК и "скорой" в Одессе: прокуратура открыла дело о хулиганстве

Байден отреагировал на осуждение сына

Минобороны Германии пообещало Украине десятки ракет к Patriot

Все новости...
Байден
В США начался судебный процесс над сыном Байдена
Politico: Байден тайно разрешил Украине наносить удары по территории РФ американским оружием
Байден думает снять запрет для Украины бить по территории России оружием США – NYT
Последние новости
03:01
обновляетсяПо всей Украине воздушная тревога: россияне запустили ракеты
02:38
ЕС предлагает ввести санкции против российского «Совкомфлота» - Bloomberg
01:57
США на саммите G7 объявят новые санкции против России - Кирби
01:23
Норвегия выделит 240 млн евро на мероприятия для ПВО Украины
00:42
Саммит мира в Швейцарии: СМИ сообщили о сокращении количества участников
00:20
Плетенчук уходит с должности пресс-офицера Сил обороны юга: говорит, так было «спланировано»
23:57
легкая атлетикаЛавский повторил личный рекорд и завоевал серебро на дебютном Евро в прыжках в высоту, Дорощук взял бронзу
23:54
обновляетсяВоздушные силы сообщили об угрозе ударных БПЛА в нескольких областях
23:45
фотоУченые назвали новый вид рыбы в честь героя из "Властелина колец"
23:34
футболРазгром с ложкой дегтя: Украина не оставила шансов для Молдовы в товарищеском матче
Все новости...
Реклама:
Реклама: