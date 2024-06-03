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США пока не будут менять подход к ударам Украины американским оружием по России

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 3 июня 2024, 21:53
США пока не будут менять подход к ударам Украины американским оружием по России
Джон Кирби. Фото - Getty Images

Белый дом в ближайшее время не планирует менять "общий подход" к разрешению Украине наносить удары американским оружием по территории России, но будет продолжать обсуждать это с украинской стороной.

Источник: координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ"

Детали: Кирби отметил, что не будет делать объявлений до принятия решений в контексте ударов Украины по России, но напомнил, что США меняют и развивают свою поддержку Киева в соответствии с развитием ситуации на поле боя.

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"И я не ожидал бы, что этот общий подход изменится в ближайшие недели и месяцы. Посмотрим, как пойдут дела", – добавил он.

Представитель Белого дома сказал, что США продолжат тесно контактировать с украинской стороной, чтобы эффективно удовлетворять потребности Вооруженных Сил Украины на поле боя.

На прошлой неделе Украина подтвердила ограниченное разрешение на удары по РФ американским оружием.

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Белый дом уточнил, что разрешение на удары американским оружием распространяется на приграничье не только Харьковской, но и Сумской области. В то же время разрешение не распространяется на дальнобойные ракеты ATACMS.

При этом Киев хочет договориться о расширении сферы действия этого разрешения.

Темы: СШАпомощь Украине
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