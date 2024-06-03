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Топгенерал Норвегии считает, что у НАТО два-три года для подготовки к противостоянию с Россией

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 3 июня 2024, 22:40
Топгенерал Норвегии считает, что у НАТО два-три года для подготовки к противостоянию с Россией
Флаг Норвегии. Фото - Getty Images

Глава Вооруженных сил Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен считает, что "окно возможностей" Североатлантического Альянса для подготовки к возможному противостоянию с Россией уменьшилось до двух-трех лет.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на его интервью Bloomberg

Детали: Кристофферсен отметил, что ранее в НАТО давали России до десяти лет для восстановления военного потенциала, истощенного полномасштабным вторжением в Украину.

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"Но я думаю, что теперь у нас снова менее 10 лет из-за промышленной базы, которая сейчас работает в России. У нее уйдет определенное время, что дает нам окно на следующие два-три года, чтобы восстановить наши силы, восстановить наши запасы одновременно с поддержкой Украины",- сказал норвежский генерал.

Командующий норвежских Вооруженных сил отметил, что за последний год позиции России у границ его страны значительно не изменились, и это позволяет Осло выполнить требования для усиления обороноспособности, о которых договорились в рамках НАТО.

"Поэтому мы можем наполнить эти планы и эти решения содержанием в течение следующих лет, но нам нужно ускориться. Мы должны сделать это за два-три года, чтобы быть готовыми ко всему, что может произойти", – подчеркнул он.

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В последние месяцы ряд европейских стран НАТО предупреждает о риске агрессии РФ в ближайшем будущем.

К примеру, министр обороны Германии Борис Писториус также говорил в январе, что Альянс должен готовиться к нападению России на страну НАТО в течение 5-8 лет.

А по мнению польского президента Анджея Дуды, Россия может вскоре иметь такой военный потенциал, что сможет напасть на НАТО уже в 2026-27 годах.

Темы: НорвегияНАТОРосcия
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