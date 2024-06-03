На фронте за сутки произошло 124 столкновения, напряженно на Северском направлении – Генштаб

Генеральный штаб ВСУ отчитался, что на фронте за сутки произошло 126 столкновений.

Источник: данные Генштаба ВСУ по состоянию на 23:00 3 июня

Дословно: Ракетные войска и артиллерия Сил обороны в течение суток поразили пять районов сосредоточения личного состава противника, четыре средства ПВО и одну артиллерийскую систему.

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В течение суток российские оккупанты нанесли по территории Украины два ракетных удара с применением шести ракет и 37 авиационных ударов с применением 51 КАБ, задействовали 359 дронов-камикадзе. Кроме того, оккупанты произвели более 2100 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с применением различных типов оружия".

Детали: Известно, что на Харьковском направлении враг шесть раз атаковал позиции украинцев в Липцах и Волчанске.

На Купянском направлении напряжение сохраняется в районах Берестового и Стельмаховки. Намерения противника продвинуться в сторону Синьковки, Невского и Тернов потерпели неудачу. Ситуация под контролем подразделений сил обороны.

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По предварительной информации за текущие сутки враг потерял на этом направлении 61 человека. Уничтожены два автомобиля, поврежден танк, две артсистемы и один ЗРК.

Дословно: "Северское направление остается одним из самых напряженных, по словам Генштаба. С начала суток российские оккупанты предприняли 24 попытки вклиниться в боевые порядки наших подразделений в районах Белогоровки, Раздолевки, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и Выемки. 15 атак. нашими защитниками, девять боеприкосновений еще продолжаются. Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки.

В течение суток, предварительно, враг потерял живую силу 91 оккупанта погибшими и ранеными. Также нашими воинами уничтожены два танка, боевая бронированная машина, артиллерийская система и два средства РЭБ.

С начала суток на Краматорском направлении российские захватчики пять раз атаковали наши позиции в районах Калиновки, Ивановского и Клищиевки. Ситуация напряженная. Силами обороны принимаются меры по стабилизации ситуации в данном направлении".

Детали: На Покровском направлении российские захватчики 35 раз атаковали наши позиции в районах Зеленого Поля, Новоалександровки, Новопокровска, Новоселовки Первой, Калиновой, Нетайловой и Невельской. 26 атак отразили Силы обороны.

На Кураховском направлении 10 попыток противника приблизиться к нашим позициям в районах Красногоровки, Прасковьевки и Водяного были безуспешными.

На Ореховском направлении обстановка существенных изменений не претерпела, продолжается бой в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении российские оккупанты продолжают попытки оттеснить наших защитников от Крынок. Три штурмовых действия противника потерпели неудачу.