Воздушные силы зафиксировали беспилотники "неустановленного типа"

В ночь на вторник украинские военные зафиксировали движение БпЛА неустановленного типа. Воздушная тревога продолжалась более двух часов.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: Одна группа залетела через Харьковскую область в направлении Полтавской области.

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Еще одна группа через Сумскую область в направлении Черниговской области.

На границе Полтавской и Черниговской областей дроны взяли курс на Киевщину

На севере Черниговщины они движутся в юго-западном направлении.

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Кроме этого, военные зафиксировали высокую активность разведывательных БпЛА на востоке.

00.27 прозвучал отбой угрозы БпЛА.

Дополнено: В 1:18 воздушники снова сообщили о БпЛА, который летит через Сумскую область курсом на Черниговщину.

Напомним: