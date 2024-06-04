Воздушные силы зафиксировали беспилотники "неустановленного типа"
Вторник, 4 июня 2024, 00:13
В ночь на вторник украинские военные зафиксировали движение БпЛА неустановленного типа. Воздушная тревога продолжалась более двух часов.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: Одна группа залетела через Харьковскую область в направлении Полтавской области.
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Еще одна группа через Сумскую область в направлении Черниговской области.
На границе Полтавской и Черниговской областей дроны взяли курс на Киевщину
На севере Черниговщины они движутся в юго-западном направлении.
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Кроме этого, военные зафиксировали высокую активность разведывательных БпЛА на востоке.
00.27 прозвучал отбой угрозы БпЛА.
Дополнено: В 1:18 воздушники снова сообщили о БпЛА, который летит через Сумскую область курсом на Черниговщину.
Напомним:
- В ночь на воскресенье Силы обороны уничтожили ночью 24 из 25 запущенных россиянами "Шахедов".