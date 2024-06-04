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Подростков с оккупированных территорий отправят на военную подготовку

Алена ИвашкивВторник, 4 июня 2024, 00:54
Подростков с оккупированных территорий отправят на военную подготовку
Дети на военно-патриотическом фестивале "Россияне меняют мир" в Санкт-Петербурге, фото: Getty Images

Более двух с половиной тысяч детей в возрасте от 13 до 17 лет с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей пройдут военную подготовку в Волгоградской области РФ. 

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: В России еще летом прошлого года начали активно открывать так называемые военно-спортивные центры "воин", в которых готовят подростков по достижении совершеннолетия к дальнейшему участию в боевых действиях.

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По информации ЦНС, отбор на такие учения местные коллаборационисты осуществляют самостоятельно. Прежде всего обращают внимание на физическое развитие ребенка и тогда активно берутся к психологической обработке будущего воина.

Известно, что филиалы таких военных лагерей оккупанты открыли и на ВОТ Украины. 

Дословно: "Такие действия российской оккупационной власти противоречат международным нормам и стандартам в сфере образования. Привлечение несовершеннолетних к подобным мероприятиям нарушает их право на невмешательство в войну и на защиту от военного использования".

Темы: оккупациявойна
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