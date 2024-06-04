Израиль сообщил о смерти четырех заложников, которых удерживал ХАМАС
Армия обороны Израиля заявила, что ее представители сообщили семьям четырех заложников, которые удерживаются в Секторе Газа, "что их уже нет в живых".
Источник: Армия обороны Израиля в Telegram, CNN
Детали: Военные сообщили семьям Хаима Пери, Йорама Мецгера, Амирама Купера и Надава Поплвелла, "которые были жестоко похищены в Сектор Газа 7 октября, что их больше нет в живых и что их тела удерживаются террористами ХАМАС".
Решение объявить четырех заложников мертвыми основывалось на данных разведки и было подтверждено экспертным комитетом Министерства здравоохранения по согласованию с Министерством религиозных служб и главным раввином Израиля.
По словам ЦАХАЛа, обстоятельства их смерти в плену ХАМАС до сих пор изучаются, и они утверждают, что используют "широкий спектр методов для сбора информации о заложниках, которые остаются в Секторе Газа".
Прямая речь спикера ЦАХАЛа, контр-адмирала Даниэля Хагари: "Их близкие были убиты несколько месяцев назад во время плена ХАМАС в Газе, и их тела все еще находятся в ХАМАС. Мы считаем, что четверо из них были убиты, находясь вместе в районе Хан-Юнис во время операции против ХАМАСа".
Еще детали: В мае ХАМАС заявил, что Попплвелл, израильско-британский гражданин, умер от ран, полученных в результате удара израильских истребителей по его месту заключения более месяца назад.
7 октября террористы ХАМАС похитили 251 человека, в том числе несколько тел, во время атаки на юг Израиля. Тогда они убили около 1200 человек. ЦАХАЛ пока подтвердил гибель 41 из оставшихся 120 заложников, которых, вероятно, все еще удерживают в Секторе Газа.
Напомним:
- Палестинская группировка ХАМАС 26 мая впервые за последние месяцы нанесла ракетный удар по одному из районов Тель-Авива в центре Израиля. Израильская армия позже нанесла удар по объекту в Рафахе, который, по данным ЦАХАЛ, использовали боевики.
- По меньшей мере 45 человек погибли, еще более 200 человек ранены. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал авиаудар "трагической ошибкой".
- 24 мая международный суд ООН промежуточным решением в рамках межгосударственной жалобы, поданной ЮАР против Израиля в связи с операцией в секторе Газа, приказал Израилю безотлагательно остановить наступление в южном городе Рафах.