Израиль сообщил о смерти четырех заложников, которых удерживал ХАМАС

Армия обороны Израиля заявила, что ее представители сообщили семьям четырех заложников, которые удерживаются в Секторе Газа, "что их уже нет в живых".

Источник: Армия обороны Израиля в Telegram, CNN

Детали: Военные сообщили семьям Хаима Пери, Йорама Мецгера, Амирама Купера и Надава Поплвелла, "которые были жестоко похищены в Сектор Газа 7 октября, что их больше нет в живых и что их тела удерживаются террористами ХАМАС".

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Решение объявить четырех заложников мертвыми основывалось на данных разведки и было подтверждено экспертным комитетом Министерства здравоохранения по согласованию с Министерством религиозных служб и главным раввином Израиля.

По словам ЦАХАЛа, обстоятельства их смерти в плену ХАМАС до сих пор изучаются, и они утверждают, что используют "широкий спектр методов для сбора информации о заложниках, которые остаются в Секторе Газа".

Прямая речь спикера ЦАХАЛа, контр-адмирала Даниэля Хагари: "Их близкие были убиты несколько месяцев назад во время плена ХАМАС в Газе, и их тела все еще находятся в ХАМАС. Мы считаем, что четверо из них были убиты, находясь вместе в районе Хан-Юнис во время операции против ХАМАСа".

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Еще детали: В мае ХАМАС заявил, что Попплвелл, израильско-британский гражданин, умер от ран, полученных в результате удара израильских истребителей по его месту заключения более месяца назад.

7 октября террористы ХАМАС похитили 251 человека, в том числе несколько тел, во время атаки на юг Израиля. Тогда они убили около 1200 человек. ЦАХАЛ пока подтвердил гибель 41 из оставшихся 120 заложников, которых, вероятно, все еще удерживают в Секторе Газа.

Напомним: