G7 поддержала план прекращения огня в Секторе Газа, который предложил Байден

Лидеры "Группы семи" поддержали план прекращения огня в Секторе Газа, который президент США Джо Байден изложил на прошлой неделе.

Источник: заявление распространено итальянским председательством в G7, "Европейская правда"

Детали: Руководители государств "Группы семи" указывают, что предложенное соглашение приведет к освобождению всех заложников, увеличению гуманитарной помощи для палестинцев, "а также к окончательному прекращению кризиса, с соблюдением интересов безопасности Израиля и безопасности гражданского населения Газы".

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Дословно: "Мы призываем ХАМАС принять это соглашение, которое Израиль готов внедрять, и мы призываем страны, которые имеют влияние на ХАМАС, помочь убедиться, что он это сделает".

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