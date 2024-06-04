Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

G7 поддержала план прекращения огня в Секторе Газа, который предложил Байден

Олег Павлюк, Алена ИвашкивВторник, 4 июня 2024, 02:50
G7 поддержала план прекращения огня в Секторе Газа, который предложил Байден
фото: shutterstock

Лидеры "Группы семи" поддержали план прекращения огня в Секторе Газа, который президент США Джо Байден изложил на прошлой неделе.

Источник: заявление распространено итальянским председательством в G7, "Европейская правда"

Детали: Руководители государств "Группы семи" указывают, что предложенное соглашение приведет к освобождению всех заложников, увеличению гуманитарной помощи для палестинцев, "а также к окончательному прекращению кризиса, с соблюдением интересов безопасности Израиля и безопасности гражданского населения Газы".

Реклама:

Дословно: "Мы призываем ХАМАС принять это соглашение, которое Израиль готов внедрять, и мы призываем страны, которые имеют влияние на ХАМАС, помочь убедиться, что он это сделает".

Предыстория:

  • На прошлой неделе Джо Байден объявил о плане для перемирия в секторе Газа из трех этапов, который Израиль предложил ХАМАС и который предусматривает освобождение всех заложников и окончательное прекращение боевых действий.
  • Ряд западных стран выразили поддержку опубликованному Байденом плану.
  • Американский президент также считает, что Израиль существенно подорвал военный потенциал террористической группировки ХАМАС, и она уже не представляет значительной угрозы для еврейского государства.
  • В то же время Израиль подвергается все больше критики из-за стратегии войны в Газе, которые, как утверждается, привели к жертвам среди гражданских палестинцев.
  • Критика усилилась также после предписания Международного суда ООН, который предписывает Израилю немедленно остановить операцию в Рафахе и который он проигнорировал.

Темы: Сектор ГазаG7Израиль
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США сняли запрет на поставку оружия "Азову"

Зеленский прибыл в Германию

"Схемы" нашли у девушки заместителя генпрокурора Вербицкого имение за 48 млн гривен и Porsche

видеоBihus.Info: Суд "отмазал" экс-замглавы Нацполиции Тишлека

Премьер Чехии заподозрил Россию в попытке поджога автобусов в Праге

Во вторник, 11 июня, графики отключений света будут действовать с 14:00 до 19:00

Все новости...
Сектор Газа
Германия завершила операцию по сбросу гумпомощи жителям Газы с воздуха
Блинкен на встрече с главой МИД Турции обсудил Газу и мир на Кавказе
ЦАХАЛ заявил, что взял под контроль буферную зону на границе Сектора Газы и Египта
Последние новости
06:13
Чехия откроет культурный центр на Тайване
05:42
Россияне захватили Ивановское возле Часового Яра – DeepState
05:04
США сняли запрет на поставку оружия "Азову"
04:38
ISW: Россияне начали снова возить топливо по Крымскому мосту, который может быть поражен
04:05
Израиль объявил демарш послу Словении из-за признания Палестины
03:33
Самолет с вице-президентом Малави исчез с радаров
03:18
Подполковнику в Австрии выписали штраф из-за слишком длинных волос
02:51
Сырский подробно обсудил с топ-военным НАТО ситуацию на поле боя
02:39
Совбез ООН поддержал план США о прекращении огня в Секторе Газы
02:13
Россия изгоняет австрийскую журналистку
Все новости...
Реклама:
Реклама: