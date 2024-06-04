G7 поддержала план прекращения огня в Секторе Газа, который предложил Байден
Вторник, 4 июня 2024, 02:50
Лидеры "Группы семи" поддержали план прекращения огня в Секторе Газа, который президент США Джо Байден изложил на прошлой неделе.
Источник: заявление распространено итальянским председательством в G7, "Европейская правда"
Детали: Руководители государств "Группы семи" указывают, что предложенное соглашение приведет к освобождению всех заложников, увеличению гуманитарной помощи для палестинцев, "а также к окончательному прекращению кризиса, с соблюдением интересов безопасности Израиля и безопасности гражданского населения Газы".
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Дословно: "Мы призываем ХАМАС принять это соглашение, которое Израиль готов внедрять, и мы призываем страны, которые имеют влияние на ХАМАС, помочь убедиться, что он это сделает".
Предыстория:
- На прошлой неделе Джо Байден объявил о плане для перемирия в секторе Газа из трех этапов, который Израиль предложил ХАМАС и который предусматривает освобождение всех заложников и окончательное прекращение боевых действий.
- Ряд западных стран выразили поддержку опубликованному Байденом плану.
- Американский президент также считает, что Израиль существенно подорвал военный потенциал террористической группировки ХАМАС, и она уже не представляет значительной угрозы для еврейского государства.
- В то же время Израиль подвергается все больше критики из-за стратегии войны в Газе, которые, как утверждается, привели к жертвам среди гражданских палестинцев.
- Критика усилилась также после предписания Международного суда ООН, который предписывает Израилю немедленно остановить операцию в Рафахе и который он проигнорировал.