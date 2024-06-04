ISW: В России мужчин, отказавшихся воевать, принудительно отправляют на Харьковщину

Российские военные принудительно отправляют из России на фронт мужчин, которые отказались воевать в Украине, вместо того, чтобы судить их за отказ участвовать в боевых действиях.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: По предварительной оценке ISW, российские войска начали наступление на севере Харьковской области, когда Северная группировка войск была недоукомплектована. Поэтому Министерство обороны России отправляет военнослужащих, ожидающих судебного разбирательства, на фронт в Харьковской области, чтобы усилить ограниченные силы в этом районе.

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Российское оппозиционное издание "Верстка" сообщило 3 июня, что российские военные власти начали принудительно отправлять сотни военнослужащих, отказавшихся участвовать в боевых действиях, на фронт в Украине. В мае, в частности, их отправляли на север Харьковской и Донецкой областей.

"Верстка" пишет, что российские военные удерживают военнослужащих в частях, пока они ожидают суда за преступления, связанные с их отказом воевать. Затем их суды внезапно отменяют и быстро отправляют их в Украину.

Кроме этого, российские власти применяли физическое насилие, чтобы заставить некоторых солдат добровольно поехать в Украину, а других под дулом пистолета вывозили из камер и отправляли на фронт.

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Российские власти отменили судебные процессы над по меньшей мере 170 военнослужащими, которые отказались воевать, и отправили их в Украину, и что следователи, прокуроры и адвокаты не знали об этом.

"Верстка" сообщила, что несколько источников, в том числе один источник из Администрации президента России, заявили, что российские военные отправляют призывников и "некомпетентных" резервистов, подписавших контракты с Министерством обороны России, на небоевые роли в пограничные войска России, чтобы освободить опытных военнослужащих для наступления на севере Харьковской области.

Ключевые выводы ISW за 3 июня: