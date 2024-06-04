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ISW: В России мужчин, отказавшихся воевать, принудительно отправляют на Харьковщину

Алена ИвашкивВторник, 4 июня 2024, 04:57
ISW: В России мужчин, отказавшихся воевать, принудительно отправляют на Харьковщину
фото иллюстративное, Генштаб ВСУ

Российские военные принудительно отправляют из России на фронт мужчин, которые отказались воевать в Украине, вместо того, чтобы судить их за отказ участвовать в боевых действиях.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: По предварительной оценке ISW, российские войска начали наступление на севере Харьковской области, когда Северная группировка войск была недоукомплектована. Поэтому Министерство обороны России отправляет военнослужащих, ожидающих судебного разбирательства, на фронт в Харьковской области, чтобы усилить ограниченные силы в этом районе.

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Российское оппозиционное издание "Верстка" сообщило 3 июня, что российские военные власти начали принудительно отправлять сотни военнослужащих, отказавшихся участвовать в боевых действиях, на фронт в Украине.  В мае, в частности, их отправляли на север Харьковской и Донецкой областей.

"Верстка" пишет, что российские военные удерживают военнослужащих в частях, пока они ожидают суда за преступления, связанные с их отказом воевать. Затем их суды внезапно отменяют и быстро отправляют их в Украину. 

Кроме этого, российские власти применяли физическое насилие, чтобы заставить некоторых солдат добровольно поехать в Украину, а других под дулом пистолета вывозили из камер и отправляли на фронт. 

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Российские власти отменили судебные процессы над по меньшей мере 170 военнослужащими, которые отказались воевать, и отправили их в Украину, и что следователи, прокуроры и адвокаты не знали об этом. 

"Верстка" сообщила, что несколько источников, в том числе один источник из Администрации президента России, заявили, что российские военные отправляют призывников и "некомпетентных" резервистов, подписавших контракты с Министерством обороны России, на небоевые роли в пограничные войска России, чтобы освободить опытных военнослужащих для наступления на севере Харьковской области.

Ключевые выводы ISW за 3 июня:

  • Украинские войска нанесли удар по батарее российских ЗРК С-300/400 в Белгородской области, вероятно, с HIMARS 1 или 2 июня.
  • Сообщается, что Китайская Народная Республика (КНР) и Россия имеют разногласия по экономическим вопросам, таким как предложенный газопровод "Сила Сибири-2", несмотря на то, что публично изображают себя как дипломатически сближенные страны.
  • Также сообщается, что в мае 2024 года Путин попросил Си "проигнорировать" предстоящую украинскую мирную конференцию в Швейцарии на фоне постоянных усилий России, направленных на дискредитацию и другие способы подрыва мирной конференции.
  • Российские войска продолжают издеваться над украинскими военнопленными, нарушая Женевскую конвенцию о военнопленных.
  • Российское военно-политическое руководство продолжает усиливать военное, политическое и экономическое сотрудничество с несколькими африканскими государствами.
  • По сообщениям, российские военные принудительно отправляют российских военнослужащих, отказавшихся воевать в Украине, на фронт из России вместо того, чтобы они предстали перед судом за свой отказ участвовать в боевых действиях.
  • Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили подписал закон об "иностранных агентах" по российскому образцу 3 июня на фоне длительных протестов.
  • Украинские войска недавно продвинулись вперед в пределах Волчанска, а российские войска - вблизи Липцов, Авдеевки, Великой Новоселки и на западе Запорожской области.
  • Члены семей мобилизованных российских военнослужащих продолжают протестовать, требуя демобилизации своих родственников.

Темы: ISWвойнаРосcия
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