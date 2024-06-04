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Потери РФ за сутки: 1 290 оккупантов и 65 артиллерийских систем

Ирина БалачукВторник, 4 июня 2024, 07:47
Потери РФ за сутки: 1 290 оккупантов и 65 артиллерийских систем
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России − только за минувшие сутки обезвредили 1 290 оккупантов и уничтожили более 200 единиц техники.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 04.06.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 512 420 (+1 290) человек,
  • танков − 7 794 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин − 15 020 (+18) ед,
  • артиллерийских систем − 13 345 (+65) ед,
  • РСЗО − 1 092 (+2) ед,
  • средств ПВО − 827 (+3) ед,
  • самолетов − 357 (+0) ед,
  • вертолетов − 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 10 766 (+27) ед,
  • крылатых ракет − 2 268 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 27 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 18 228 (+69) ед,
  • специальной техники − 2 211 (+12) ед.

Данные уточняются.

Темы: потери в войнеРосcия
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