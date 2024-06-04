Ночью над Украиной сбили 2 "Искандера" и 2 дрона
Вторник, 4 июня 2024, 08:28
Ночью 4 июня оккупанты нанесли удар по Днепропетровщине двумя крылатыми ракетами "Искандер-К" и атаковали север страны 4 беспилотниками, обе ракеты и два дрона сбили.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно ВС: "Обе ракеты сбиты зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил на Днепропетровщине.
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Кроме того, около полуночи, противник применял четыре беспилотных летательных аппарата (тип устанавливается) на северном направлении. Два − уничтожены подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны на Черниговщине, еще два − прекратили свое существование самостоятельно".
Детали: Сообщается, что "Искандеры" оккупанты запускали с территории временно оккупированного Крыма.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- В ночь на вторник, во время воздушной тревоги из-за угрозы баллистического вооружения, в Днепре слышали звуки взрывов.
- Позже стало известно, что под утро 4 июня российские войска атаковали город Днепр ракетами, в результате падения обломков сбитых целей 6 человек, среди которых дети, получили ранения, повреждена гражданская инфраструктура, автомобили.