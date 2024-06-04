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Ночью над Украиной сбили 2 "Искандера" и 2 дрона

Ирина БалачукВторник, 4 июня 2024, 08:28
Ночью над Украиной сбили 2 Искандера и 2 дрона
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Ночью 4 июня оккупанты нанесли удар по Днепропетровщине двумя крылатыми ракетами "Искандер-К" и атаковали север страны 4 беспилотниками, обе ракеты и два дрона сбили.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "Обе ракеты сбиты зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил на Днепропетровщине.

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Кроме того, около полуночи, противник применял четыре беспилотных летательных аппарата (тип устанавливается) на северном направлении. Два − уничтожены подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны на Черниговщине, еще два − прекратили свое существование самостоятельно".

Детали: Сообщается, что "Искандеры" оккупанты запускали с территории временно оккупированного Крыма.

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Темы: Воздушные силы ВСУракетный ударбеспилотники
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