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Шольц: Удары немецким оружием по целям в РФ не грозят эскалацией

Ирина Балачук, Мария ЕмецВторник, 4 июня 2024, 09:51
Шольц: Удары немецким оружием по целям в РФ не грозят эскалацией
Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото из Facebook

Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что разрешение Украине применять переданное Германией оружие по территории России не приведет ни к какой эскалации, потому что речь идет о самообороне.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Rheinische Post

Прямая речь Шольца: "Мы убеждены, что это не приведет к эскалации, потому что − как сказал и президент США − вопрос стоит лишь о том, чтобы можно было защитить такие крупные города, как, например, Харьков".

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Детали: Он добавил, что решение, о котором впервые публично сообщили на прошлой неделе, принимали взвешенно, в консультациях с партнерами.

Предыстория:  

  • Министр обороны Германии Борис Писториус ранее объяснил решение Берлина разрешить Украине использовать немецкое оружие против военных объектов в России "стратегическим приспосабливанием к меняющейся ситуации".

Темы: Шольцпомощь УкраинеоружиеРосcия
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