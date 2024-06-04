Замглавы ГБР объяснил, почему в деле о госизмене Дудина не был допрошен Баканов
Первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Удовиченко заявляет, что подозреваемый в государственной измене экс-глава УСБУ в Харьковской области Роман Дудин не получал никаких распоряжений и санкций от в то время руководителя СБУ Ивана Баканова.
Источник: Удовиченко в интервью агентству "Интерфакс-Украина"
Детали: По его словам, экс-руководитель УСБУ пытался захватить власть, отправив своих подчиненных в кабинет председателя Харьковской обладминистрации, где проходило селекторное совещание.
Прямая речь: "Дудин не передавал никому каких-то тайн - он просто намеренно парализовал работу СБУ в Харьковской области, чем способствовал РФ. Это подтверждено материалами следствия.
Дудин имел целью парализовать деятельность власти области, на короткий период времени ему даже удалось выключить центр управления регионом".
Детали: Уточняя роль Баканова в этом деле, Удовиченко сказал: "Как следователь должен говорить языком фактов: ни одного доказательства того, что действия господина Дудина были санкционированы, что он действовал с кем-то в сговоре, следствие не получило".
Отвечая на вопрос о том, фигурировал ли Баканов в материалах дела и вызывали ли его на допрос, первый заместитель директора ГБР пояснил: "Мы не видели в допросах никакого процессуального смысла... Многочисленными материалами был опровергнут факт того, что Дудину кто-то из руководства СБУ давал указания. Также мы подтвердили, что Дудин принимал решения лично".
По мнению Удовиченко, Дудин пытается политизировать процесс, "искусственно консолидировать ответственность и втянуть в свое преступление должностное лицо самого высокого уровня".
"Конспирологические теории о том, что Баканов неприкосновенный, что кто-то кому-то чего-то не позволил сделать - просто не соответствуют действительности. Если бы следователи сказали, что есть необходимость в допросе, они его допросили бы", - заверил первый заместитель директора ГБР.
Он добавил, что по тем же соображениям Баканов не был допрошен и по делу экс-начальника УСБУ в АР Крым Олега Кулинича.
Удовиченко подытожил: "Если бы Дудин делал все по указанию Баканова и руководства СБУ, то не был бы сейчас на скамье подсудимых".
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Предыстория:
- 29 мая президент Владимир Зеленский уволил главу управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Романа Дудина за небрежное исполнение служебных обязанностей и пообещал ему расследование правоохранителей.
- Тогда президент заявил, что Дудин "не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично".
- 11 сентября стало известно, что Дудина задержали по подозрению в государственной измене.
- Сам Дудин отверг обвинения. Он также обвинил главу Харьковской ОГА Олега Синегубова и мэра Харькова Игоря Терехова в даче ложных показаний. Также бывший руководитель СБУ в Харьковской области требовал от директора ГБР привлечь их за это к ответственности. Судей Дудин обвинил в предвзятости.