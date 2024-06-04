Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

74% украинцев хотят видеть влиятельный парламент: мнения относительно формы правления разделились

Станислав ПогориловВторник, 4 июня 2024, 11:31
74% украинцев хотят видеть влиятельный парламент: мнения относительно формы правления разделились
Фото: Getty Images

Подавляющее большинство граждан Украины, или 74%, хотели бы, чтобы в нашей стране был влиятельный парламент, 71% - выступают за серьезные полномочия президента, однако мнения относительно формы правления разделились.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС)

Детали: Согласно результатам опроса, 74% респондентов из числа опрошенных считают, что в Украине должен быть влиятельный парламент, который как минимум должен давать согласие на назначение президентом правительства и иметь возможность его увольнять (таких 27%, а остальные 47% видят еще более сильную роль у парламента).

Реклама:

В то же время 71% украинцев считают, что в Украине должен быть и президент, который также должен иметь как минимум определенные серьезные полномочия.

На вопрос о форме правления 13% граждан из числа опрошенных, выступают за президентскую форму правления, 27% - за президентско-парламентскую, 31% - за парламентско-президентскую, 16% - за парламентскую. Остальные 13% затруднились ответить на вопрос.

 

Справочно: Опрос проводился в течение 16 - 22 мая 2024 года методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием).

ВИДЕО ДНЯ

Всего было опрошено 1002 респондента, проживающих во всех регионах Украины (подконтрольная правительству Украины территория).

В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины, а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Темы: опросВерховная Радапрезидентсоциология
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США сняли запрет на поставку оружия "Азову"

Зеленский прибыл в Германию

"Схемы" нашли у девушки заместителя генпрокурора Вербицкого имение за 48 млн гривен и Porsche

видеоBihus.Info: Суд "отмазал" экс-замглавы Нацполиции Тишлека

Премьер Чехии заподозрил Россию в попытке поджога автобусов в Праге

Во вторник, 11 июня, графики отключений света будут действовать с 14:00 до 19:00

Все новости...
опрос
43% украинцев заявили, что ситуация с демократией ухудшилась во времена Зеленского − КМИС
Большинство украинцев считают страну демократической, но каждый 7-й видит диктатуру
Наименее популярные – День труда и 9 мая. Какие праздники для украинцев являются самыми важными
Последние новости
06:13
Чехия откроет культурный центр на Тайване
05:42
Россияне захватили Ивановское возле Часового Яра – DeepState
05:04
США сняли запрет на поставку оружия "Азову"
04:38
ISW: Россияне начали снова возить топливо по Крымскому мосту, который может быть поражен
04:05
Израиль объявил демарш послу Словении из-за признания Палестины
03:33
Самолет с вице-президентом Малави исчез с радаров
03:18
Подполковнику в Австрии выписали штраф из-за слишком длинных волос
02:51
Сырский подробно обсудил с топ-военным НАТО ситуацию на поле боя
02:39
Совбез ООН поддержал план США о прекращении огня в Секторе Газы
02:13
Россия изгоняет австрийскую журналистку
Все новости...
Реклама:
Реклама: