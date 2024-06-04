74% украинцев хотят видеть влиятельный парламент: мнения относительно формы правления разделились

Подавляющее большинство граждан Украины, или 74%, хотели бы, чтобы в нашей стране был влиятельный парламент, 71% - выступают за серьезные полномочия президента, однако мнения относительно формы правления разделились.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС)

Детали: Согласно результатам опроса, 74% респондентов из числа опрошенных считают, что в Украине должен быть влиятельный парламент, который как минимум должен давать согласие на назначение президентом правительства и иметь возможность его увольнять (таких 27%, а остальные 47% видят еще более сильную роль у парламента).

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В то же время 71% украинцев считают, что в Украине должен быть и президент, который также должен иметь как минимум определенные серьезные полномочия.

На вопрос о форме правления 13% граждан из числа опрошенных, выступают за президентскую форму правления, 27% - за президентско-парламентскую, 31% - за парламентско-президентскую, 16% - за парламентскую. Остальные 13% затруднились ответить на вопрос.

Справочно: Опрос проводился в течение 16 - 22 мая 2024 года методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием).

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Всего было опрошено 1002 респондента, проживающих во всех регионах Украины (подконтрольная правительству Украины территория).

В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины, а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.