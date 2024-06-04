Россияне утром обстреляли Купянск: горел дом, ранен мужчина
Вторник, 4 июня 2024, 12:14
Один человек получил ранения в результате утренних обстрелов города Купянск Харьковской области.
Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, ГСЧС в Telegram
Дословно ГСЧС: "Сегодня утром враг совершил очередной обстрел г. Купянск, попав в частный дом. Возник пожар, горели разрушенные конструктивные элементы здания. Спасатели ликвидировали возгорание".
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Детали: От взрыва получил ранения 59-летний владелец дома. Ему оказали помощь.
Синегубов уточнил, что оккупанты ударили по Купянску в 7 утра.