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В комитете Рады заявили, что полицейские и спасатели должны быть забронированы на 100%

Александр ШумилинВторник, 4 июня 2024, 12:22
В комитете Рады заявили, что полицейские и спасатели должны быть забронированы на 100%
Фото: Getty Images

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и разведки, народный депутат от фракции "Слуга народа" Федор Вениславский заявил, что Кабинет министров вскоре должен утвердить постановление о бронировании от мобилизации полицейских и работников Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Источник: Вениславский в эфире Радио Свобода

Прямая речь: "Так как и полицейские, спасатели должны быть забронированы на 100%. И это уже компетенции и ответственности Кабинета министров Украины... Я думаю, что спасатели с точки зрения законодательного регулирования и с точки зрения задач, которые они выполняют - обеспечивают функционирование государства и спасение людей. Поэтому я не думаю, что будут какие-то попытки их мобилизовать".

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Детали: Вениславский добавил, что в случае возникновения вопроса о снятии бронирования с полицейских и спасателей, его могут обсудить в комитете, однако, по его словам, "общая концепция национальной безопасности и обороны охватывает деятельность и обеспечение правопорядка и безопасности граждан Украины, что обеспечивается соответствующими службами", поэтому люди этих профессий должны быть забронированы.

Предыстория:

  • Ранее Вениславский заявлял, что в случае нарушений со стороны представителей ТЦК СП или полицейских, гражданам следует обжаловать их неправомерные действия.

Темы: Верховная Радамобилизация
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