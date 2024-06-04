На Винничине перевернулся микроавтобус с 17 детьми: есть пострадавшие

После полуночи 4 июня возле села Кунка Гайсинского района Винницкой области перевернулся микроавтобус Mercedes Sprinter, в котором находилось 17 детей и 5 взрослых, один ребенок госпитализирован.

Источник: Нацполиция в Винницкой области

Дословно: "По предварительной информации следствия, 46-летний водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, который осуществлял нерегулярные пассажирские перевозки, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В салоне находилось 17 детей в возрасте от 7 до 17 лет и 5 взрослых. Группа возвращалась с экскурсии".

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Детали: Сообщается, что за медицинской помощью обратилось 7 пассажиров, из которых 5 подростков в возрасте 16 и 17 лет, из них один был госпитализирован. Другим участникам ДТП оказана медицинская помощь и отпущены домой.

Полиция сообщила, что водитель микроавтобуса освидетельствован - он был трезв.

Сейчас транспортное средство помещено на штрафплощадку.