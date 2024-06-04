СБУ задержала агента ФСБ, который готовил теракты против военных ТЦК в Запорожье

Служба безопасности Украины задержала агента ФСБб, который готовил теракты против военнослужащих ТЦК в Запорожье и шпионил за трансформаторными подстанциями города.

Источник: СБУ

Дословно: "Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила серию терактов ФСБ РФ против военнослужащих Сил обороны в прифронтовом Запорожье.

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В результате спецоперации "на горячем" задержан российский агент, который готовил подрывы авто сотрудников местных военкоматов".

Детали: По указанию ФСБ фигурант должен был обнаружить такие транспортные средства, а затем установить под ними самодельные взрывные устройства дистанционного управления.

Чтобы идентифицировать потенциальные цели, он ежедневно следил за парковками вблизи военкоматов.

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Агента РФ задержали, когда он проводил доразведку вблизи объекта сил обороны.

СБУ установила, что фигурант шпионил также за трансформаторными подстанциями Запорожья.

Агентом оказался охранник местной энергокомпании, которого ФСБ дистанционно завербовала в апреле этого года.

В поле зрения агрессора он попал через свою дочь, которая проживает в Москве и сотрудничает с российской спецслужбой.

Сейчас следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.