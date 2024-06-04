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Разведка Британии проанализировала бои на Донбассе: потери РФ большие, успехи незначительные

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловВторник, 4 июня 2024, 13:45
Разведка Британии проанализировала бои на Донбассе: потери РФ большие, успехи незначительные
Фото: Getty Images

Разведывательное сообщество Великобритании в своем новом обзоре отмечает, что российские оккупационные войска сосредотачивают основные усилия на Авдеевско-Покровском направлении, где они несут большие потери при незначительных успехах.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор британского Минобороны за 4 июня

Детали: Как отметили в ведомстве, на указанном направлении в течение последних 72 часов наблюдался высокий уровень оперативной активности российских захватчиков.

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Оккупанты достигли незначительных успехов в северной части этого сектора в направлении сел Сокол и Евгеновка. На параллельной оси примерно на 3 км южнее российские войска, вероятно, приближаются к окраинам села Новоселовка Первая, добавили в разведке.

Далее к югу россияне не достигли значительных успехов, несмотря на интенсивные обстрелы украинских позиций к западу от села Нетайлово вдоль трассы Е50, говорится в обзоре.

Кроме того, российские атаки на Невельское были отбиты, и село, вероятно, остается под контролем Украины.

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"В течение следующей недели этот сектор, вероятно, будет оставаться зоной значительного оперативного внимания, поскольку российские войска будут пытаться сохранить оперативный темп, несмотря на значительные потери", – говорится в обзоре.

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Темы: Донецкая областьвойнаРосcия
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