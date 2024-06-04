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Уволенный из-за скандала в ресторане подполковник полиции подал в суд

Валентина РоманенкоВторник, 4 июня 2024, 14:00
Уволенный из-за скандала в ресторане подполковник полиции подал в суд
коллаж УП

Экс-подполковник полиции Виталий Манасян подал в суд на Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины и требует признать приказ об увольнении противоправным, отменить его, а также выплатить ему заработок за время "вынужденного прогула".

Источник: "Слідство.Інфо"

Детали: Как свидетельствуют данные судебного реестра, на которые ссылается издание, Манасян обратился в Киевский окружной административный суд с иском к Департаменту стратегических расследований Национальной полиции Украины, в котором просит суд признать противоправным и отменить приказ департамента полиции об увольнении и требует восстановить его в должности, которую он занимал до этого.

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В исковом заявлении бывший работник требует от Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины взыскать в его пользу средний заработок за время вынужденного прогула.

В комментарии "Слідству.Інфо", Манасян сообщил, что на свое представительство в суде он выдал доверенность адвокату.

"Я свою позицию изложил адвокату, не хочу туда даже близко подходить. Даст Бог, без меня это все пройдет, мне не хочется в это погружаться. На самом деле это очень неприятно", - подчеркнул Манасян.

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На вопрос об ожиданиях от суда, Манасян отметил, что его основная цель - восстановить свое имя.

"Меня уволили незаконно. Хочу ли я там работать? Нет. Но восстановить свое имя, что я не негодяй, который там хамил, грубил... Я не собираюсь оправдываться, я все сделаю по закону. Все получат заслуженное наказание", - добавил экс-полицейский.

Предыстория:

  • 21 апреля 2024 года в столичном ресторане сотрудник Департамента стратегических расследований Национальной полиции и предприниматель Максим Шкиль не поделили столик в ресторане. Причиной конфликта, вероятно, стало ошибочное двойное бронирование одного столика. Из-за этого завязался конфликт, которому публичности придал Шкиль.
  • По его словам, правоохранитель Манасян реагировал на замечания работников заведения угрозами и бранью, а также угрожал бизнесмену. Через несколько часов после сообщения Шкиля, Манасяна уволили. Экс-правоохранитель указывает, что решение о его увольнении было принято независимо от служебного расследования и добавляет, что суд расставит все точки над "і".

Темы: скандалполицияКиев
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