В деле о прорыве границы на Харьковщине допросили более 100 свидетелей
В деле о прорыве россиянами границы на Харьковщине в мае следствие изучает секретные документы и уже опросило более 100 свидетелей.
Источник: первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Удовиченко в интервью "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "Дело на начальном этапе. Это события 10 мая, времени мало прошло. Для того, чтобы объективно ответить, были ли какие-то нарушения, надо следователям и экспертам исследовать массу документов. Все эти документы секретные.
Что это за собой влечет? Усложненную процедуру их изъятия, получения, доступа к документам следователей и экспертов. Этих документов очень много, они специфические, находятся в разных местах, а некоторые банально невозможно изъять, потому что сейчас они используются, - без них могут быть парализованы какие-то процессы на линии фронта".
Детали: Удовиченко в целом оценил, что дело пока "достаточно сырое". Также он добавил, что кроме изучения документов детективы опрашивают свидетелей.
Прямая речь: "В настоящее время допрошено уже 104 человека. Это военное руководство, бойцы, которые непосредственно находились на поле боя, много других людей. Некоторых допрашивали по три-четыре раза. Потому что получается так, что ты допросил Петрова, а потом Иванова. Иванов что-то рассказал о Петрове, о чем сам Петров не сказал, и ты снова допрашиваешь и уточняешь".
Предыстория:
- О расследовании стало известно из судебного реестра. ГБР проверяет, почему командование 125 бригады, 415 отдельного стрелкового батальона, 23 механизированной бригады, 172 отдельного стрелкового и других подразделений не организовали должным образом оборону позиций на границе Харьковской области и РФ, что привело к потере позиций, военной техники и личного состава.
- В ГБР также уточняли, что дело является фактовым, пока подозреваемых в нем нет.