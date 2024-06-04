Украинцев предупредили о грозах и шквалах: желтый уровень опасности

Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в Украине 5 июня, ожидаются шквалы до 20 метров в секунду, объявлен первый уровень опасности.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно: "5 июня в Украине, кроме большинства районов юго-востока и юга, грозы, днем в большинстве районов Левобережья местами град и шквалы 15-20 м/с. І уровень опасности, желтый".

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Детали: По прогнозам синоптиков, только ночью на юго-востоке, днем на юге страны без осадков.

Ветер юго-западный, в западных областях с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 13 - 18°, в юго-восточной части до 22°; днем в западных, северных и Винницкой областях 21-26°, на остальной территории 27-32°, в Крыму до 35°; на высокогорье Карпат ночью 8-13°, днем 15-20°.

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Сообщается, что на Киевщине ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 13 - 18°, днем 21 - 26°; в Киеве ночью 15 - 17°, днем 24 - 26°.