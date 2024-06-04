Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украинцев предупредили о грозах и шквалах: желтый уровень опасности

Станислав ПогориловВторник, 4 июня 2024, 14:37
Украинцев предупредили о грозах и шквалах: желтый уровень опасности
Фото: Getty Images

Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в Украине 5 июня, ожидаются шквалы до 20 метров в секунду, объявлен первый уровень опасности.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно: "5 июня в Украине, кроме большинства районов юго-востока и юга, грозы, днем в большинстве районов Левобережья местами град и шквалы 15-20 м/с. І уровень опасности, желтый".

Реклама:

Детали: По прогнозам синоптиков, только ночью на юго-востоке, днем на юге страны без осадков.

Ветер юго-западный, в западных областях с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 13 - 18°, в юго-восточной части до 22°; днем в западных, северных и Винницкой областях 21-26°, на остальной территории 27-32°, в Крыму до 35°; на высокогорье Карпат ночью 8-13°, днем 15-20°.

ВИДЕО ДНЯ

Сообщается, что на Киевщине ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 13 - 18°, днем 21 - 26°; в Киеве ночью 15 - 17°, днем 24 - 26°.

 

Темы: погодаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США сняли запрет на поставку оружия "Азову"

Зеленский прибыл в Германию

"Схемы" нашли у девушки заместителя генпрокурора Вербицкого имение за 48 млн гривен и Porsche

видеоBihus.Info: Суд "отмазал" экс-замглавы Нацполиции Тишлека

Премьер Чехии заподозрил Россию в попытке поджога автобусов в Праге

Во вторник, 11 июня, графики отключений света будут действовать с 14:00 до 19:00

Все новости...
погода
В польской Силезии – масштабные подтопления после сильных ливней
В ближайшие дни украинцев ждет жара, дожди и грозы с градом
В Чехии два десятка человек пострадали от удара молнии на мероприятии ко Дню защиты детей
Последние новости
06:13
Чехия откроет культурный центр на Тайване
05:42
Россияне захватили Ивановское возле Часового Яра – DeepState
05:04
США сняли запрет на поставку оружия "Азову"
04:38
ISW: Россияне начали снова возить топливо по Крымскому мосту, который может быть поражен
04:05
Израиль объявил демарш послу Словении из-за признания Палестины
03:33
Самолет с вице-президентом Малави исчез с радаров
03:18
Подполковнику в Австрии выписали штраф из-за слишком длинных волос
02:51
Сырский подробно обсудил с топ-военным НАТО ситуацию на поле боя
02:39
Совбез ООН поддержал план США о прекращении огня в Секторе Газы
02:13
Россия изгоняет австрийскую журналистку
Все новости...
Реклама:
Реклама: