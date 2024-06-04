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Кабмин продлил работу паспортного сервиса "Документ" для украинцев за рубежом

Валентина РоманенкоВторник, 4 июня 2024, 15:10
Кабмин продлил работу паспортного сервиса Документ для украинцев за рубежом
иллюстративное фото ua-migrant.pl

Правительство проложило действие экспериментального проекта, позволяющего государственному предприятию "Документ" принимать заявления для оформления документов за рубежом.

Источник: Министерство реинтеграции

Детали: Этот проект внедрялся Государственной миграционной службой с целью предоставления услуг по оформлению паспортных документов украинцам, которые находятся за рубежом. Проект был внедрен в 2022 году и должен был завершить свое действие в конце июня 2024 года.

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Учитывая социальную значимость проекта для поддержки украинских граждан за рубежом, решением правительства от 4 июня работа ГП "Документ" продлена еще на 6 месяцев.

Указано, что нынешнее решение правительства по ГП "Документ" является результатом совместной инициативы Минреинтеграции и МВД Украины.

Темы: паспорт Кабинет министров
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