Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Байден сказал, каким видит мир в Украине: без членства в НАТО

Иванна Костина, Алена МазуренкоВторник, 4 июня 2024, 16:19
Байден сказал, каким видит мир в Украине: без членства в НАТО
Байден, фото: getty images

Президент США Джо Байден заявил, что мир в Украине означает гарантирование того, что Россия никогда не сможет оккупировать Украину; по его мнению, членство в НАТО для этого не является необходимым.

Источник: Байден в интервью TIME, "Европейская правда"

Детали: Байден отвечал на вопрос, каким он видит мир в Украине после российско-украинской войны.

Реклама:

"Мир выглядит как обеспечение того, что Россия никогда, никогда, никогда, никогда, никогда не оккупирует Украину. Вот как выглядит мир. И это не означает НАТО, (что) они являются частью НАТО", – отметил президент США.

"Это означает, что мы имеем с ними такие же отношения, как и с другими странами, куда мы поставляем оружие, чтобы они могли защитить себя в будущем. Но... я был тем, кто говорил, что я не готов поддержать НАТОвизацию Украины", – заявил Байден.

Он вспомнил времена, когда посещал Украину, будучи сенатором и вице-президентом: "Там была значительная коррупция. Это было обстоятельство, которое действительно все отягощало".

ВИДЕО ДНЯ

Однако, он отметил, что Запад не должен позволить падение Украины, поскольку это будет означать нестабильность для всех стран вдоль границы России, Балкан и Беларуси.

Байден также опроверг тезис, что НАТО стоит на скользком пути к войне с Россией, помогая Украине.

"Нет, мы будем стоять на скользком пути к войне, если мы ничего не сделаем для Украины", – сказал он.

Напомним:

  • Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что саммит НАТО в Вашингтоне в июле должен обеспечить "прокладывание моста" к членству Украины в Альянсе.
  • Перед тем посол США при НАТО заявила, что на встрече лидеров Североатлантического альянса в Вашингтоне будут важные изменения формулировок относительно перспективы членства Украины в НАТО.
  • Она сообщила, что в НАТО пришли к согласию о необходимости дать политический сигнал о приближении Украины к Альянсу.

Темы: БайденНАТОУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США сняли запрет на поставку оружия "Азову"

Зеленский прибыл в Германию

"Схемы" нашли у девушки заместителя генпрокурора Вербицкого имение за 48 млн гривен и Porsche

видеоBihus.Info: Суд "отмазал" экс-замглавы Нацполиции Тишлека

Премьер Чехии заподозрил Россию в попытке поджога автобусов в Праге

Во вторник, 11 июня, графики отключений света будут действовать с 14:00 до 19:00

Все новости...
Разведка Британии проанализировала бои на Донбассе: потери РФ большие, успехи незначительные
В деле о прорыве границы на Харьковщине допросили более 100 свидетелей
В комитете Рады заявили, что полицейские и спасатели должны быть забронированы на 100%
The Telegraph: НАТО разрабатывает план переброски войск на случай войны с РФ
Последние новости
06:13
Чехия откроет культурный центр на Тайване
05:42
Россияне захватили Ивановское возле Часового Яра – DeepState
05:04
США сняли запрет на поставку оружия "Азову"
04:38
ISW: Россияне начали снова возить топливо по Крымскому мосту, который может быть поражен
04:05
Израиль объявил демарш послу Словении из-за признания Палестины
03:33
Самолет с вице-президентом Малави исчез с радаров
03:18
Подполковнику в Австрии выписали штраф из-за слишком длинных волос
02:51
Сырский подробно обсудил с топ-военным НАТО ситуацию на поле боя
02:39
Совбез ООН поддержал план США о прекращении огня в Секторе Газы
02:13
Россия изгоняет австрийскую журналистку
Все новости...
Реклама:
Реклама: