Президент США Джо Байден заявил, что мир в Украине означает гарантирование того, что Россия никогда не сможет оккупировать Украину; по его мнению, членство в НАТО для этого не является необходимым.

Источник: Байден в интервью TIME, "Европейская правда"

Детали: Байден отвечал на вопрос, каким он видит мир в Украине после российско-украинской войны.

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"Мир выглядит как обеспечение того, что Россия никогда, никогда, никогда, никогда, никогда не оккупирует Украину. Вот как выглядит мир. И это не означает НАТО, (что) они являются частью НАТО", – отметил президент США.

"Это означает, что мы имеем с ними такие же отношения, как и с другими странами, куда мы поставляем оружие, чтобы они могли защитить себя в будущем. Но... я был тем, кто говорил, что я не готов поддержать НАТОвизацию Украины", – заявил Байден.

Он вспомнил времена, когда посещал Украину, будучи сенатором и вице-президентом: "Там была значительная коррупция. Это было обстоятельство, которое действительно все отягощало".

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Однако, он отметил, что Запад не должен позволить падение Украины, поскольку это будет означать нестабильность для всех стран вдоль границы России, Балкан и Беларуси.

Байден также опроверг тезис, что НАТО стоит на скользком пути к войне с Россией, помогая Украине.

"Нет, мы будем стоять на скользком пути к войне, если мы ничего не сделаем для Украины", – сказал он.

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