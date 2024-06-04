Россияне наносят удары по прибрежной зоне Херсона

Российские оккупационные войска наносят удары по прибрежной зоне Херсона.

Источник: сообщение руководителя Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко, Херсонской ОВА

Прямая речь: "Херсон под вражеским огнем! Взрывы слышны в прибрежных зонах города".

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Обновлено: Позже в ОВА сообщили, что под обстрел попали жилые дома в Корабельном районе, снарядами побило крыши, окна, балконы.

Что этому предшествовало: