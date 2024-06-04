Россияне наносят удары по прибрежной зоне Херсона
Вторник, 4 июня 2024, 17:26
Российские оккупационные войска наносят удары по прибрежной зоне Херсона.
Источник: сообщение руководителя Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко, Херсонской ОВА
Прямая речь: "Херсон под вражеским огнем! Взрывы слышны в прибрежных зонах города".
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Обновлено: Позже в ОВА сообщили, что под обстрел попали жилые дома в Корабельном районе, снарядами побило крыши, окна, балконы.
Что этому предшествовало:
- Во вторник в результате обстрела российскими войсками поселка Великанское на Херсонщине погибла пожилая женщина.