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Россияне наносят удары по прибрежной зоне Херсона

Александр ШумилинВторник, 4 июня 2024, 17:26
Россияне наносят удары по прибрежной зоне Херсона
Фото: Херсонськая ОВА

Российские оккупационные войска наносят удары по прибрежной зоне Херсона.

Источник: сообщение руководителя Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко, Херсонской ОВА

Прямая речь: "Херсон под вражеским огнем! Взрывы слышны в прибрежных зонах города".

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Обновлено: Позже в ОВА сообщили, что под обстрел попали жилые дома в Корабельном районе, снарядами побило крыши, окна, балконы.

Что этому предшествовало:

Темы: Херсонвойна
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