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Почти половина немцев поддерживают удары Украины по объектам в РФ западным оружием

Иванна Костина, Татьяна ОлейникВторник, 4 июня 2024, 18:19
Почти половина немцев поддерживают удары Украины по объектам в РФ западным оружием
Фото - Getty Images

Граждане Германии разделились в вопросе разрешения для Украины бить западным оружием по военным объектам на территории РФ.

Источник: "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса Forsa для RTL/ntv

Детали: Так, 49% немцев считают, что Украине следует позволить использовать западное оружие для атак на базы в России, с которых атакуют Украину.

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44% опрошенных придерживаются противоположного мнения.

Опрос показал различия между востоком и западом Германии: в то время как 52% западных немцев выступают за то, чтобы позволить Украине использовать западное оружие для атак на базы в России, 62% восточных немцев выступают против этого.

Различия еще больше среди сторонников политических партий: сторонники "Зеленых" и Свободной демократической партии чаще всего выступают за (по 70%), тогда как сторонники "Альтернативы для Германии" (68%) и "Альянса Сары Вагенкнехт" (75%) чаще всего выступают против.

ВИДЕО ДНЯ

Данные для тренд-барометра RTL/ntv были собраны институтом исследования рынка и общественного мнения Forsa по поручению RTL Deutschland в период с 31 мая по 3 июня среди 1001 респондента.

На прошлой неделе правительство Германии официально подтвердило, что позволяет Украине использовать немецкое оружие для ударов по военным объектам на территории РФ.

Министр обороны Германии Борис Писториус объяснил решение Берлина "стратегическим приспосабливанием к меняющейся ситуации".

В свою очередь канцлер Шольц убежден, что разрешение Украине применять переданное Германией оружие по территории России не приведет к эскалации.

В то же время вице-канцлер Германии Роберт Хабек выразил сожаление, что правительство во главе с Шольцем не позволило Украине наносить удары предоставленным оружием по территории РФ раньше.

Темы: Германиявойна
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