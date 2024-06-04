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Российские войска атаковали производственную инфраструктуру Конотопа на Сумщине

Татьяна ОлейникВторник, 4 июня 2024, 18:44
Российские войска атаковали производственную инфраструктуру Конотопа на Сумщине
Иллюстративное фото

Российские войска 4 июня атаковали город Конотоп Сумской области, повредили производственную инфраструктуру.

Источник: городской голова Конотопа Артем Семенихин

Прямая речь: "В Конотопе произошел прилет – очередной акт терроризма со стороны РФ. Была поражена производственная инфраструктура нашего города".

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Детали: По предварительной информации мэра, люди не пострадали, все последствия российской атаки уточняют.

Семенихин добавил, что в городе временно ограничено движение трамваев в сторону микрорайона "Жилмассив".

Темы: Сумская областьвойна
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