Российские войска атаковали производственную инфраструктуру Конотопа на Сумщине

Российские войска 4 июня атаковали город Конотоп Сумской области, повредили производственную инфраструктуру.

Источник: городской голова Конотопа Артем Семенихин

Прямая речь: "В Конотопе произошел прилет – очередной акт терроризма со стороны РФ. Была поражена производственная инфраструктура нашего города".

Реклама:

Детали: По предварительной информации мэра, люди не пострадали, все последствия российской атаки уточняют.

Семенихин добавил, что в городе временно ограничено движение трамваев в сторону микрорайона "Жилмассив".