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Швейцарские правые выступили за участие России на Саммите мира

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 4 июня 2024, 19:00
Швейцарские правые выступили за участие России на Саммите мира
Фото - Getty Images

Швейцарская народная партия (SVP), которая имеет наибольшее представительство в парламенте, призвала власти пригласить Россию на Глобальный саммит мира, считая, что отсутствие государства-агрессора вредит нейтральному статусу государства.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление на сайте SVP

Детали: По мнению швейцарских правых, хотя мирные усилия Швейцарии можно приветствовать, ее нейтралитет "больше не признается всеми сторонами конфликта", учитывая отказ России участвовать в мирной конференции.

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"Этот отказ является следствием поспешной предвзятости Федерального совета после начала войны в Украине и следствием безоговорочного принятия Швейцарией санкций ЕС. Федеральный совет поддался международному давлению и, к сожалению, также отказался от испытанных принципов швейцарского нейтралитета", – считают в SVP.

По их мнению, Саммит мира без присутствия всех сторон войны может "превратиться в одностороннюю пропагандистскую конференцию и конференцию по вопросам вооружений".

"Поэтому Федеральный совет должен сделать все от него зависящее, чтобы российская сторона также приняла участие в конференции... Это предполагает официальное письменное приглашение России от Швейцарской Конфедерации", – отмечают швейцарские правые.

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Как известно, Россия уже говорила, что не будет участвовать в конференции в Швейцарии, а глава МИД РФ Сергей Лавров называл эту страну "откровенно враждебной".

Ранее группа активистов при поддержке ультраправой Швейцарской народной партии собрала подписи для проведения референдума по нейтральному статусу страны, который может подорвать введенные страной санкции против России.

Темы: Швейцария
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