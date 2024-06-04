В Киеве проведут военные учения: будут перемещать тяжелую технику и личный состав

В период с 5 по 13 июня в пределах Киева и области проведут командно-штабные учения с военной техникой. Жителей Киева и Киевской области призывают не снимать фото и видео перемещения техники и личного состава.

Источник: командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенанта Александр Павлюк

Прямая речь: "В ходе учений состоятся практические действия с привлечением личного состава, военной техники и вооружения всех наземных, речных, противовоздушных и противодиверсионных подразделений.

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Целью учений является отработка боевых и специальных задач оборонительной операции в условиях активного применения противником всего спектра наступательного вооружения и действий вражеских диверсионно-разведывательных групп".

Детали: Командующий Сухопутных войск ВСУ призвал людей сохранять спокойствие и напомнил, что снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы передвижения военных и техники - запрещено.