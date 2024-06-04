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Зеленский провел Ставку: говорили о дронах, фортификациях и обеспечении людей светом

Татьяна ОлейникВторник, 4 июня 2024, 19:15
Зеленский провел Ставку: говорили о дронах, фортификациях и обеспечении людей светом
Владимир Зеленский. Фото - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего. На нем обсудили борьбу с российскими дронами, направления для размещения ожидаемых систем ПВО и возведения фортификаций.

Источник: Зеленский в соцсетях

Дословно: "Заслушал доклад Главкома Александра Сырского о ситуации по основным направлениям.

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Были доклады министра обороны Рустема Умерова, министра по стратегическим отраслям промышленности Александра Камышина: борьба с российскими "орланами", "ланцетами" и другими дронами и развитие собственных технологий БПЛА и РЭБ. Мы также определили приоритетные направления для размещения ожидаемых систем ПВО.

Детали: Также на Ставке начальник Генштаба Анатолий Баргилевич доложил о состоянии подготовки, комплектования вооружением и личным составом бригад и резервов.

Председатели Харьковской, Сумской и Черниговской военных администраций отчитывались о дальнейшем возведении фортификаций, защите важных объектов, в частности генерации, и текущем состоянии обеспечения людей светом.

Темы: Зеленскийставка
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